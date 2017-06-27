В Абакане отремонтируют два километра теплотрасс

С начала лета энергетики Сибирской генерирующей компании заменили 150 метров трубопроводов на тепловых сетях Абакана.

Ремонты одновременно идут на нескольких проблемных участках. Один из них — трубопровод во дворах домов №9 и №11 по улице Щетинкина. Специалисты заменят 50-метровый участок теплосети полностью, так как трубам на этом участке больше полувека.

Пересмотреть график ремонтов энергетикам пришлось после гидравлических испытаний тепловых сетей. Обнаружилось несколько десятков ненадежных участков. Ремонты трубопроводов идут в различных районах города, однако отключенных от горячего водоснабжения потребителей в Абакане нет.

По словам главного инженера Южно-Сибирской теплосетевой компании Сергея Козлова, испытания такого масштаба проводились в Абакане впервые. Тотальную проверку магистральных и внутриквартальных сетей решили провести из-за того, что увеличилось количество порывов во время отопительного сезона.

«Своевременное выявление слабых мест на городских сетях и их ремонт позволят максимально снизить количество нештатных ситуаций в минусовые температуры и с большей уверенностью вступить в новый отопительный сезон,» - подчеркивает Сергей Козлов.

Специалисты не исключают, что объем ремонтов может увеличиться за счет внеплановых работ.







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