В Абакане утвердили 50-процентную скидку на аренду торгового места

27.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Льгота будет распространяться на инвалидов.

Платить вдвое меньше за торговое место на центральном абаканском рынке могут люди с ограниченными возможностями здоровья, реализующие продукцию собственного производства. Кроме того, бонус действует лишь на время проведения ярмарок, сообщает информотдел администрации Абакана.

Кроме того, во время сессии депутаты утвердили изменения к ряду действующих нормативно-правовых актов и в исполнение бюджета города. Доходная часть увеличилась на 2,5 миллиона рублей за счет перечисления республиканских трансфертов. Из них 1,3 миллиона предназначены на проведение ремонта загородных лагерей отдыха.

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