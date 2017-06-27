В Абакане застройщика оштрафовали на полмиллиона из-за аварийно опасного башенного крана

27.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Промышленная безопасность нарушена при возведении девятиэтажки по улице Вокзальная 16.

Прокуроры и специалисты Енисейского управления Ростехнадзора установили, что ООО "АСК-Водрем" эксплуатирует башенные краны без регистрации. Один из них отработал свой срок службы и не пригоден для дальнейшего использования. Строители не контролируют качество монтажа башенных кранов, на ходовых тележках не установили захваты от опрокидывания крана. Кроме того, отсутствуют протоколы замера сопротивления изоляции проводов и системы заземления. Подрядчик не проводил внеочередное полное техническое освидетельствование башенных кранов, отсутствовал и договор обязательного страхования гражданской ответственности. "АСК-Водрем" в общей сложности оштрафовали на полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 8 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,228