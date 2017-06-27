В Абакане застройщика оштрафовали на полмиллиона из-за аварийно опасного башенного крана

Промышленная безопасность нарушена при возведении девятиэтажки по улице Вокзальная 16.

Прокуроры и специалисты Енисейского управления Ростехнадзора установили, что ООО "АСК-Водрем" эксплуатирует башенные краны без регистрации. Один из них отработал свой срок службы и не пригоден для дальнейшего использования. Строители не контролируют качество монтажа башенных кранов, на ходовых тележках не установили захваты от опрокидывания крана. Кроме того, отсутствуют протоколы замера сопротивления изоляции проводов и системы заземления. Подрядчик не проводил внеочередное полное техническое освидетельствование башенных кранов, отсутствовал и договор обязательного страхования гражданской ответственности. "АСК-Водрем" в общей сложности оштрафовали на полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры РХ.

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