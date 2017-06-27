В Хакасии дачник спас железного коня от языков пламени

27.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

ЧП случилось вчера в массиве «Опытное» под Черногорском.

Грамотные действия владельца автотранспорта позволили минимизировать ущерб. Когда мужчина увидел, что его ВАЗ вспыхнул, вызвал пожарных, а сам стал поливать машину водой из садового шланга. К моменту прибытия спасателей огонь был локализован. Оставалось лишь сделать контрольную проливку. Площадь пожара составила два квадратных метра. Предварительная причина ЧП – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.

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