В Хакасии назвали нового министра образования

Сегодня глава региона определился с новым министром образования и науки Хакасии.

Об этом Виктор Зимин сообщил в своем личном аккаунте Instagram.

«В Хакасии будет новый министр образования. Знакомьтесь - Лариса Николаевна Гимазутина. С 1983 года в системе образования. Около 15 лет работает в ведомстве. Порекомендовал ей быстрее вникнуть и разобраться в сложнейшей отрасли, взять на вооружение самое лучшее, что было наработано и привнести что-то новое», - прокомментировал назначение глава республики.

Напомним, с 2002 года пост министра образования и науки Хакасии занимала Галина Салата.

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