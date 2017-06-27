В Хакасии назвали нового министра образования

27.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня глава региона определился с новым министром образования и науки Хакасии.

Об этом Виктор Зимин сообщил в своем личном аккаунте Instagram.

«В Хакасии будет новый министр образования. Знакомьтесь - Лариса Николаевна Гимазутина. С 1983 года в системе образования. Около 15 лет работает в ведомстве. Порекомендовал ей быстрее вникнуть и разобраться в сложнейшей отрасли, взять на вооружение самое лучшее, что было наработано и привнести что-то новое», - прокомментировал назначение глава республики.

Напомним, с 2002 года пост министра образования и науки Хакасии занимала Галина Салата.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 9 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,237