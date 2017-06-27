В Хакасии определили победителей конкурса начинающих фермеров

27.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Из 73 заявившихся на конкурс комиссия министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хакасии отобрала 24.

 

В этом году они получат гранты. Общий фонд господдержки  - 54 миллиона 698 тысяч рублей. Всем указанным участникам программы поддержки начинающих фермеров определены размеры грантов в индивидуальном порядке согласно представленным бизнес-проектам.  Гранты на развитие мясного и молочного направления достигнут трех миллионов рублей, на другие – до полутора миллионов. Имена победителей конкурса      размещены на сайте минсельхозпрода республики, сообщили в пресс-службе ведомства. Участникам, не прошедшим конкурсный отбор, будут направлены уведомления с указанием причины отказа.

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