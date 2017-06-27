В Хакасии работника заставляли работать сверхурочно за зарплату ниже минимума

Госинспекция труда в Хакасии защитила права работников администрации Матурского сельсовета Таштыпского района.

Инспекция проверила жалобу сотрудника и нашла нарушения трудового законодательства. Работодатель платил работнику ниже минимального размера оплаты труда. Также согласно представленным табелям учета рабочего времени, расчетным листам и пояснению работодателя, работники администрации трудились сверхурочно без их письменного согласия, без повышения оплаты труда и без предоставления дополнительного отпуска. Госинспектор труда выдал предписание об устранении нарушения. В отношении работодателя возбуждено производство об административном правонарушении.

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