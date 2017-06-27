В Хакасии специальные патрули стараются сделать воду безопасной территорией

В республике проходит акция «Вода – безопасная территория». Специальные группы, которые состоят из сотрудников МЧС России, других силовых ведомств, а также представителей муниципальных властей проводят осмотры хакасских мест отдыха у воды.

Специалисты проверяют безопасность пляжей, раздают отдыхающим памятки с правилами безопасного поведения на водомах, выявляют нарушения правил пользования маломерными судами и проверяют базы для их стоянки.

Основное внимание во время проведения надзорно-профилактической операции уделяется детской безопасности. Инспекторы ГИМС и спасатели проводят специальные занятия с ребятишками, отдыхающими в оздоровительных лагерях. Детям рассказывают об основных правилах купания в водоёмах и отдыха на берегу, демонстрируют приёмы оказания первой помощи утопающим и в случае возникновения экстремальных ситуаций.

Не остались без внимания и судовладельцы, которые тоже входят в группу риска. Им напоминают о правилах движения на водных объектах, необходимости государственной регистрации маломерных судов и проверяют маломерных судна.

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