В Хакасию приехал заместитель Сергея Шойгу

Дмитрия Булгакова сегодня принял глава республики Виктор Зимин. О встрече он рассказал своим подписчикам в instagram.

Герой России, заместитель министра обороны РФ Дмитрий Витальевич Булгаков поучаствовал в масштабных военных учениях личного состава различных частей и подразделений железнодорожных войск России. Тренировка прошла на территории современного военного городка в Абакане. Виктор Зимин поблагодарил генерала армии за визит и внимание к республике.

- Приятно осознавать, что в регионе функционирует один из самых современных военных городков в стране. Убежден, что это не просто вливание в экономику республики, но и уверенность в завтрашнем дне жителей нашего региона, - написал Виктор Михайлович.

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