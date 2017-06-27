Виктор Зимин получит в подарок справочник “Первые лица Хакасии”

Новое издание справочника "Первые лица Хакасии" глава республики получит в подарок после того, как будет сформирован состав правительства.

Виктор Зимин опубликовал в своем личном аккаунте в Instagram снимок с Викторией Изыгашевой.

"Знакомьтесь - Виктория Изыгашева, настоящий патриот республики. Много лет безвозмездно выпускает очень оригинальный справочник “Первые Лица Хакасии”. В удобном календарном формате, в национальном стиле, с контактной информацией и указанием дней рождения коллег. Договорились, что после завершения формирования правительства, новое издание будет подарено мне", - подписал фото глава Хакасии.

Календарь-справочник “Первые Лица Хакасии” содержит сведения о днях рождения ключевых персон, руководителей областных органов власти и управления федеральных структур, местного самоуправления, ведущих компаний и организаций города, а также об отраслевых, профессиональных праздниках и корпоративных юбилеях.

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