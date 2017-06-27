Выпускники Хакасии сказали спасибо Виктору Зимину за Quest Pistols Show

Своими эмоциями от концерта, который прошёл накануне на стадионе "Саяны", выпускники поделились с главой Хакасии на его странице в Instagram.

Зрителями грандиозного праздничного концерта для выпускников республики стали несколько тысяч ребят со всех городов и районов Хакасии, их родители и учителя. Республиканские власти подарили одиннадцатиклассникам незабываемое шоу с участием артистов республиканской филармонии, молодёжных творческих коллективов из Абакана и Саяногорска. А специальным гостем праздника стала группа «Quest Pistols Show».

Глава Хакасии в этот вечер тоже выше на сцену, чтобы поздравить выпускников. "Дорогие ребята, запомните это время — старт в новую жизнь полную надежд и ярких событий. Поздравляю вас с окончанием школы. Трудно поверить, сколько революционных открытий произошло за последние 11 лет. Вы начинали писать свои первые слова мелом на старой доске, а сегодня даже дошколята вовсю используют планшеты и интерактивные доски. Но запомните, что не меняются главные ценности в жизни: любовь, свобода, знания, дружба, здоровье и доброта. Пусть они всегда будут с вами и помогают идти по жизни", — сказал Виктор Зимин.

Глава республики пожелал выпускникам определиться с выбором профессии, в которой они смогут реализовать свои способности и таланты, воплотить все свои планы в жизнь и трудится на благо Хакасии. А завершилось праздничное мероприятие красочным салютом. Генеральными спонсорами концерта стали ОК «РУСАЛ» и компания «СУЭК».

Десятки выпускников поблагодарили Виктора Зимина на его личной странице в Instagram (@ v.m.zimin) за организацию большого праздника.

delverkristina Виктор Михайлович, это было потрясающе!!!! Замечательный выбор артиста!

marusya_permyakova Спасибо большое за то, что каждый год устраиваете такой праздник выпускникам, я хоть и давно закончила школу

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