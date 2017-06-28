В Абакане прошла акция в поддержку школьницы, которую на «зебре» сбил бесправник

На городские улицы вышли юные инспекторы движения из пятой школы, госавтоинспекторы и омбудсмен по правам ребёнка в республике.

В ходе профилактического мероприятия «Дети – это радость, дети – это жизнь!» ребятишки обращались к водителям с просьбой снижать скорость перед пешеходными переходами. На это их сподвигло недавнее происшествие. Девятилетнюю одноклассницу волонтёров 13 июня сбил 26-летний водитель без прав. Авария случилась на пересечении улиц Крылова - Т.Шевченко. Девочка переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. Пострадавшую доставили в больницу, ей сделали две операции.

- Я требую от водителей строжайшей дисциплины на дороге, - сказала уполномоченная по правам ребёнка Ирина Ауль. - От этого зависят жизни детей и их здоровье. Подобные происшествия не остаются без внимания уполномоченного. С семьей девочки мы поддерживаем связь и намерены делать это до ее выздоровления. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела.

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