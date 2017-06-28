Абаканцу вместо мотора привезли мешки с песком

Житель Абакана обратился в суд к грузоперевозчику с иском о защите прав потребителя.

Из материалов дела следовало, что ответчик по договору должен был доставить истцу в Абакан лодочный мотор YAMAHA. По прибытии груза и вскрытии упаковки вместо мотора было обнаружено три мешка песка. Истец потребовал возместить убытки на сумму 53 000 рублей, сообщили в пресс-службе Верховного суда Хакасии. Однако суд отказал ему. Из накладной следует, что грузоотправитель передал перевозчику (ответчику) груз массой 106 килограммов с объявленной стоимостью 100 рублей для перевозки по маршруту Ульяновск – Абакан. Суд пришел к выводу, что стороной истца в материалы дела не было представлено надлежащих доказательств того, что отправлен был именно лодочный мотор. Грузоотправитель не воспользовался правом требовать от перевозчика внутритарной проверки груза по наименованию и количеству его содержимого.

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