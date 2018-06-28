Артема Шейнина наказали за мат в прямом эфире

Ведущий заплатит штраф за невыполнение требований закона о СМИ.

Артем Шейнин ведет программу «Время покажет» на Первом канале с 2016 года. Зачастую он довольно эмоционально высказывается на те или иные темы, аналогичная ситуация произошла и во время записи одного из недавних эфиров. Шейнин позволил себе нецензурное высказывание, обозначающее «идиотизм». Осознав ошибку, мужчина извинился за сказанное, однако запись программы мгновенно попала в соцсети, где пользователи принялись обсуждать поведение ведущего. На просьбы журналистов прокомментировать ситуацию Артем опять же отреагировал довольно агрессивно, а вот в пресс-службе Первого канала пояснили, что с ведущим будет проведена беседа и наложен штраф, правда, конкретная сумма взыскания не называется.

«Во вторник в прямом эфире в ток-шоу «Время покажет» Шейнин пересказывал свой разговор с болельщиком по итогам матча группового турнира ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая. В связи с этим с Шейниным будет проведена беседа, после чего на него будет наложено взыскание», – цитирует «Интерфакс» руководство «первой кнопки».

Напомним, что похожая ситуация несколько лет назад произошла с комментатором Дмитрием Губерниевым. В перерыве матча чемпионата России по футболу между «Спартаком» и ЦСКА он грубо отозвался о профессиональных навыках вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева и прокомментировал обстоятельства смерти его жены, которая погибла в автомобильной аварии в марте того же года.



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