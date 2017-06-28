Белый дом: США могут стать чистым экспортером энергоносителей в 2020 году

США планируют выйти на глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) и в 2020 году стать чистым экспортером энергоносителей, говорится в сообщении Белого дома.

В сообщении сказано, что в США произойдет «газовая революция», которая сделает Вашингтон глобальным игроком на рынке СПГ. Белый дом уточняет, что США с 2016 по 2040 годы могут нарастить экспорт СПГ и увеличить за этот счет доходы бюджета на 118 млрд долларов, передает «Интерфакс».

«Являясь чистым импортером (энергоресурсов), начиная с 1953 года, США могут стать нетто-экспортером уже в 2020 году», - сказано в заявлении Белого дома.

Напомним, ранее с идеей превращения США в чистого экспортера энергоносителей выступил президент США Дональд Трамп. Как ожидается, глава Белого дома выступит в четверг в Минэнерго США, где в программной речи изложит свой взгляд на расширение влияния Вашингтона в мире путем наращивания экспорта энергоносителей.

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