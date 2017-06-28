Черногорцев похвалили за внедрение комплекса ГТО

28.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сотрудники минспорта Хакасии вручили активистам благодарственные письма за проведение регионального летнего фестиваля ВФСК ГТО среди школьников.

Координатор внедрения комплекса ГТО Михаил Сафоненко отметил активную деятельность муниципального образования по популяризации ВФСК ГТО. Кроме того, в Черногорске на высоком уровне организовывают мероприятия всероссийского комплекса. Плодотворно работает и городской центр тестирования во главе с Любовю Климашевской, сообщила пресс-секретарь минспорта РХ Валерия Бывших.

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