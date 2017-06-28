Чудо в перьях

— Гоша! Го-оша! Отыскать гусёнка Гошу, любимца семейной фермы Шулбаевых, среди подрастающих собратьев с каждым днём становится всё сложнее. Вылупившиеся месяцем позже птенцы вот-вот сравняются с ним по величине и резвости.

— Это у нас уже второй выводок. Первый, пробный, пришёлся на конец марта. Из 1000 яиц мы тогда получили 700 гусят, — рассказала Елена Шулбаева, невестка главы хозяйства. — Всех птенцов у нас разобрали по частным подворьям. Остался один Гоша. Его мы не смогли продать. Всё-таки с этого гусёнка началась наша ферма — он по каким-то необъяснимым причинам на три дня раньше остальных вылупился.

Сейчас в птичнике подрастают 2000 породистых гусят и 500 индоутят. Несколько дней назад их всех перевели во второе отделение. От «яслей» оно отличается разве что более просторными загончиками. Всё остальное не изменилось — комплексное, обязательно экологически чистое питание, сухая мягкая подстилка и даже огромные электрические «наседки», брудера, на случай прохладной погоды.

Ухаживают за пушистыми питомцами четыре человека. Все — жители ближайшего аала Баинов. К середине лета, когда пернатые подрастут и их начнут выпускать на волю, количество работников увеличится вдвое.

Гулять гуси и утки будут рядом с домом. Бескрайняя поляна в пять гектаров (а это почти семь футбольных полей!) начинается сразу за птичником. Фермеры уверены, пернатым здесь понравится: травы в этом году наросло много, да и пруд, выкопанный ещё по весне рядом с лугом, получился, как и задумывали, — неглубоким и большим.

Пока же юных обитателей фермы выпускают лишь на непродолжительные сухопутные променады. В остальное время водоплавающие довольствуются заплывами в корытцах-поилках и безостановочной беготнёй по загонам.

— Эти крохи — будущее нашей фермы, — пояснил глава хозяйства Виктор Шулбаев. — Из них мы сформируем маточное поголовье, которое уже к следующей весне должно будет снести не меньше 50 тысяч яиц. Чтобы с закладкой в инкубатор вновь не возникло проблем.

Несмотря на то, что поиском инкубационного яйца фермеры занялись ещё осенью, шкафы для выведения птенцов заполнили с большим трудом. Оказалось, в промышленных масштабах гусиные и утиные яйца никто в округе не производит. Ближайший поставщик инкубационного яйца нашёлся лишь в Башкирии, за три с лишним тысячи километров от Хакасии.

— Оборудование для искусственного высиживания птицы преодолело ещё большие расстояния. Три высоченных инкубатора на шесть тысяч яиц каждый и такой же вместительный выводной шкаф везли аж из Пятигорска, — сообщила Елена. — А вот собирали и устанавливали аппаратуру уже наши, местные, специалисты.

Оборудование, инкубационное яйцо, перевозки, специализированные помещения, корм... Открытие гусефермы обошлось Шулбаевым в десять миллионов рублей. Они признаются: без гранта от министерства сельского хозяйства и продовольствия Хакасии, который семья получила в прошлом году, они бы навряд ли решились заняться новым делом.

— Это всё Виктор Соломонович придумал. Гусеферма — его давняя мечта, — сообщила Елена. — Когда-то, лет 20 назад, он уже пробовал разводить гусей. Но дело не заладилось, и свёкру пришлось заняться более привычным для Хакасии направлением, начал выращивать крупный рогатый скот. Здесь он преуспел. Накопил кое-какой капитал. И вложил его в гусей.

— На этот раз начинать было проще. Всё-таки минсельхозпрод поровну разделил с нами все расходы, — добавил Виктор Шулбаев. — К тому же время для открытия гусефермы оказалось очень удачным — на данный момент у нас нет конкурентов ни в Хакасии, ни на юге Красноярского края. Но, самое главное, население готово выращивать крупную домашнюю птицу. В этом мы убедились, когда нынешней весной продавали гусят — на всех желающих не хватило.

Однако, уверяют фермеры, они вовсе не собираются пользоваться моментом и зарабатывать сверхприбыли. Вопреки всем законам коммерции Шулбаевы планируют продавать гусят за полцены от рыночной стоимости именно потому, что сейчас на них большой спрос. И уж совсем вразрез с правилами идёт намерение главы хозяйства бесплатно раздавать птенцов многодетным семьям района. Мол, ферма от этого не обеднеет. А 10 — 15 гусят, возможно, для кого-то станут подмогой.

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