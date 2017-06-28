Деньги дали, будем жить

Последняя в этом парламентском сезоне сессия Верховного Совета Хакасии завершила свою работу 28 июня.

Несмотря на сезон отпусков, в зале присутствовали абсолютное большинство депутатов.

Началась сессия с дачи согласия Верховного Совета на назначение двух мировых судей — в Сорск и Бейский район.

Затем депутаты рассмотрели изменения в бюджет республики на текущий год.

— Мы предлагаем увеличить доходную часть бюджета на один миллиард 886 миллионов рублей. В том числе на 122 миллиона рублей, поступивших в Хакасию из бюджета России. Остальные средства — рост налоговых доходов республики, — пояснила министр финансов Хакасии Ирина Войнова.

По сути, власти республики берут на себя повышенные обязательства по сбору налогов. Зачем? Чтобы выполнить условие федерального центра. Только при увеличении собственной доходной базы на два миллиарда рублей Хакасия может рассчитывать на дополнительную финансовую помощь из бюджета России.

— У нас есть договорённость с минфином России о том, что на замещение коммерческих кредитов по госдолгу республики мы получим бюджетный кредит в размере 4 миллиардов 700 миллионов рублей. Фактически это беспроцентный займ. Им мы заместим кредиты коммерческих банков, которые в среднем брались под 12 процентов годовых, — сообщила детали министр.

Только на выплате процентов коммерческим банкам-кредиторам Хакасия в 2017 году сэкономит около 200 миллионов рублей.

Важно, что повышенные обязательства по собираемости налогов — это не воздушные замки, а вполне выполнимая задача. На состоявшемся накануне заседании бюджетного комитета Верховного Совета депутатам продемонстрировали положительную динамику отчислений практически по всем налоговым сборам. Это значит, что бюджетный кризис, о котором так много говорят в Хакасии, действительно уходит в прошлое.

— Увеличение доходной части бюджета мы направим и на выплату заработной платы. За счёт этого все бюджетные учреждения смогут полноценно сверстать свои бюджеты до конца года, — пояснила Войнова.

Помимо этого правительство республики планирует погасить долги перед Пенсионным фондом России. На эти цели уйдёт 1 миллиард 400 миллионов рублей. Оставшийся миллиард пенсионного долга собираются закрыть в 2018 году.

Эти предложения депутаты поддержали, впрочем, с поправками. Народные избранники настояли на увеличении доходной и расходной частей бюджета ещё на 235 миллионов рублей.

— Это средства на ликвидацию задолженностей по льготам и социальным выплатам различным категориям граждан, частичное погашение долгов по закупке лекарственных средств для тех же льготников, приобретение квартир детям-сиротам, гранты для дачников и садоводов и другие важные направления, — прокомментировал депутатские поправки заместитель председателя Верховного Совета Хакасии Сергей Комаров.

Обсуждая поправки, депутаты затронули и вопрос сокращения чиновничьего аппарата республики. Поинтересовались, в частности, почему до сих пор не видна экономия от сокращения штатов, проходящего в министерствах и ведомствах.

— Административная реформа — это долгий процесс. Людей нужно уведомить об увольнении, потом уволить, затем несколько месяцев платить компенсации. Реальные цифры бюджетной экономии от сокращения госслужащих мы увидим не раньше сентября, — пояснил ситуацию председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев.

На правительственном часе народные избранники рассмотрели вопрос о мерах, принимаемых исполнительной властью по формированию доступной среды для инвалидов. Как оказалось, проблем по этой части в Хакасии воз и маленькая тележка. И далеко не всегда они связаны с отсутствием финансирования. Очень часто средства, выделяемые на формирование доступной среды, осваиваются для галочки. Например, во многих местах формально пандусы для инвалидов есть, а реально пользоваться ими невозможно. Впрочем, это тема для отдельного разговора.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







