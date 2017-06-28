Долгосрочные обеспеченные кредиты

Поскольку краткосрочные обеспеченные кредиты являются прибыльными, кредиторы начали выдавать долгосрочные займы без необходимости предоставлять привлекать поручителя.
В этом случае деньги под залог птс или квартиры выдаются любому владельцу подобного имущества. Для проверки платежеспособности сотрудники банка изучают декларацию о доходах потенциального клиента, поэтому необходимо предоставить документ с места работы и/или справку из налоговой.
В рамках договора долгосрочного обеспеченного кредитования можно позаимствовать крупную сумму. Если оформляется кредит под залог автомобиля, организация изучает техническое состояние транспортного средства. Заявка клиента будет обработана в течение нескольких часов, так как кредитору необходимо проверить справку от работодателя и выводы эксперта, изучающего авто. Желательно, чтобы клиент в течение последних трех месяцев имел постоянный доход, а транспортное средство было в отличном состоянии.
Второй вариант обеспеченного займа предполагает кредит под залог квартиры. Заемщик самостоятельно выбирает сумму и срок кредитования в рамках установленных кредитором условий, тогда как типичный долгосрочный кредит имеет фиксированные условия.
Отличия обычного займа от долгосрочного обеспеченного кредита:
- Срок кредитования ограничен 36 месяцами, тогда как обеспеченные долгосрочные кредиты часто рассчитаны на десятилетия. Минимальный срок использования кредита может составлять от 30 до 90 дней.
- Более жесткие требования к ежемесячным платежам. За просрочку на заемщика может накладываться штраф. Перейти на квартальные или годовые выплаты невозможно. Кредитор будет настаивать не ежемесячных платежах, рекомендуя перечислять деньги до окончания текущего расчётного периода.
- Жесткие кредитные лимиты. Деньги выдаются в национальной валюте после изучения стоимости залогового имущества.
Сотрудник финансовой организации сделает проверку кредитоспособности, если потенциальный заемщик получает социальные выплаты или живет на процентные платежи от депозита. В этом случае понадобится справка из пенсионного фонда, фондов социального страхования или выписка со счета в коммерческом банке, где хранится вклад. Кредитор может отказать заемщику с неплохой кредитной историей, если текущая платежеспособность не отвечает заявленным требованиям.
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