Долгосрочные обеспеченные кредиты

Поскольку краткосрочные обеспеченные кредиты являются прибыльными, кредиторы начали выдавать долгосрочные займы без необходимости предоставлять привлекать поручителя.

В этом случае деньги под залог птс или квартиры выдаются любому владельцу подобного имущества. Для проверки платежеспособности сотрудники банка изучают декларацию о доходах потенциального клиента, поэтому необходимо предоставить документ с места работы и/или справку из налоговой.

В рамках договора долгосрочного обеспеченного кредитования можно позаимствовать крупную сумму. Если оформляется кредит под залог автомобиля, организация изучает техническое состояние транспортного средства. Заявка клиента будет обработана в течение нескольких часов, так как кредитору необходимо проверить справку от работодателя и выводы эксперта, изучающего авто. Желательно, чтобы клиент в течение последних трех месяцев имел постоянный доход, а транспортное средство было в отличном состоянии.

Второй вариант обеспеченного займа предполагает кредит под залог квартиры. Заемщик самостоятельно выбирает сумму и срок кредитования в рамках установленных кредитором условий, тогда как типичный долгосрочный кредит имеет фиксированные условия.

Отличия обычного займа от долгосрочного обеспеченного кредита:

Срок кредитования ограничен 36 месяцами, тогда как обеспеченные долгосрочные кредиты часто рассчитаны на десятилетия. Минимальный срок использования кредита может составлять от 30 до 90 дней. Более жесткие требования к ежемесячным платежам. За просрочку на заемщика может накладываться штраф. Перейти на квартальные или годовые выплаты невозможно. Кредитор будет настаивать не ежемесячных платежах, рекомендуя перечислять деньги до окончания текущего расчётного периода. Жесткие кредитные лимиты. Деньги выдаются в национальной валюте после изучения стоимости залогового имущества.

Сотрудник финансовой организации сделает проверку кредитоспособности, если потенциальный заемщик получает социальные выплаты или живет на процентные платежи от депозита. В этом случае понадобится справка из пенсионного фонда, фондов социального страхования или выписка со счета в коммерческом банке, где хранится вклад. Кредитор может отказать заемщику с неплохой кредитной историей, если текущая платежеспособность не отвечает заявленным требованиям.

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