Экс-муж звезды «Игры престолов» оказался на улице после расставания

28.06.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Экс-муж звезды "Игры престолов" оказался на улице после расставания
Питер Лофран, бывший супруг актрисы Лины Хиди, которая получила огромную известность благодаря роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", вынужден петь на улице ради заработка, передает The Sun.

Лофран и Хиди поженились в 2007 году. Мужчина работал стилистом в Голливуде и, как сообщают его друзья, вел жизнь миллионера. Однако в 2011 году супруги развелись и начали дорогостоящий судебный процесс, которые стоил Питеру состояния.

"Питер полностью исчерпал свои финансы за последние несколько лет. Ему пришлось очень нелегко, как и сейчас. Он перешел от жизни миллионера в Голливуде к жизни на пособие в Лидсе", — сообщил собеседник издания.

Как сообщается в статье, Лофрана видели в британском Лидсе, где он на улице пел песни Джеймса Бланта и Майкла Бубле. Его товарищи запустили кампания по сбору средств для оплаты услуг адвоката.

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