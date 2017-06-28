Как избавиться от стресса: жизнь прекрасна

Каждый из нас подвергает свою нервную систему испытаниям: сложный экзамен, защита диплома, срочный проект, семейные проблемы.

Каждый из нас имеет определенный запас прочности, но без релаксации внутренние резервы быстро исчерпываются. Избежать депрессии помогут проверенные временем народные рецепты, одним из которых является монастырский сбор 16 трав. Применение его в комплексе с другими мерами дает отличный результат.

Способы борьбы со стрессом

Рекомендации, разработанные психологами, помогают избавиться от стресса, не прибегая к арсеналу таблеток и дорогостоящих процедур. Их выполнение со временем превратится в приятный ритуал, которым вы будете наслаждаться.

Язык тела

Все процессы, протекающие в психоэмоциональной сфере, отражаются на физическом теле. Распространенный совет «Дышать ровно и глубоко считая до 10» основан на этом принципе. Размеренное дыхание успокаивает нервы и эмоции, подступившие к краю, ослабевают – это позволяет совершать обдуманные поступки.

В рамках этого совета вы должны выбрать то, что больше вам нравится. Некоторые сбрасывают негатив танцуя, боксируя или бегая по парку. Если вы никогда не посещали скалодром, прыгали с парашютом и не гоняли на квадроцикле – то сейчас самое время попробовать. По мнению психологов, стресс снимается после наполнения новыми эмоциями: наступает эффект перезагрузки.

Народные средства

Одно из обязательных требований этого этапа – прием успокаивающих фиточаев или травяных настоек. Они не являются лекарствами, но оказывают мягкое действие на нервную систему. Лучшим эффектом обладают те составы, в которых присутствует несколько трав. К ним, в первую очередь, относится рецепт монастырского сбора 16 трав.

Как видно из названия, этот сбор состоит из 16 трав. Рецепт был известен монахам издавна, но в годы Советской власти был утерян. Огромную работу по его восстановлению провел настоятель Свято-Духова мужского монастыря отец Георгий. Монастырский сбор 16 трав оказывает комплексное воздействие на организм: он стимулирует иммунитет и пробуждает внутренние силы организма. Это помогает справиться с усталостью и перестать хандрить. Эффект объясняется просто: каждая трава, входящая в монастырский сбор отца Георгия, обладает своими целебными свойствами, а приготовленный настой это кладезь витаминов, микроэлементов и антиоксидантов.

Курсовой прием поможет снизить стресс, улучшит самочувствие и отладит работу остальных органов и систем организма. Результатом будет спокойствие, отличное самочувствие и нормальный здоровый сон. Во сне происходит обновление и «проживание» событий дня. Качественный отдых – незаменимое условия избавления от стресса. Также читайте полезные статьи на сайте http://mensgen.ru.

Терапия души

Основная задача – наполнить свое «Я» покоем и умиротворением. Атмосферой расслабленности это напоминает СПА-уход, только без посещения салона. Выберите время, которое будет принадлежать только вам и посвятите его тому, что приносит удовольствие. Чтение книги, работа руками, просмотр фильмов и любимых сериалов, поход в бассейн, сауну, баню или хамам – список велик.

Если у вас есть человек, в компании с которым вы всегда чувствуете себя комфортно, пригласите его с собой. Можно отправиться на выставку, спектакль, кино или спорт бар – раствориться в толпе и растворить в ней свои проблемы.

Необязательно выходить из дома – если вы не чувствуете потребности контактировать с другими людьми, не принуждайте себя. Включите любимую музыку, зажгите свечи, примите ванну и вкусно поужинайте. Телесные удовольствия повышают уровень серотонина.

Научитесь оставлять все проблемы в том месте, где они появились. Замечания руководства, зависть коллег, сплетни и домыслы остаются в стенах офиса. Примите за правило переключать мысли – от многочасового обдумывания ситуация не изменится, а усталость не лучший советник в деле принятия решений. Избегать стрессовых ситуаций – лучший способ борьбы со стрессом.

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