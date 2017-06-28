Медсестра в сахалинской больнице назвала ребенка «косоглазым и вонючим чудом»

Полуторагодовалого мальчика, которого унижала медсестра, передали под временную опеку в семью.

Как сообщает «Интерфакс», 9 июня мальчик был изъят из неблагополучной семьи и помещен в детское отделение Макаровской центральной районной больницы. На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, где медсестра больницы отчитывает ребенка, называя его «косоглазым и вонючим чудом», а также «бандитом с большой дороги» за то, что тот испачкал штаны.

В конце недели Минздрав региона и Следственный комитет начали проверку по данному видео. Медсестра уволилась из больницы по собственному желанию.

Сейчас мальчик находится под временной опекой в семье, в безопасности.





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