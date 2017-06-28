На прямой линии с главой

Как осуществляются мечты? Те, кто дозвонился на «прямую линию» с Владимиром Путиным, уверены, что они решаются по звонку президенту. Но ведь Путин один, а желаний у людей много. Как же решить проблему нашему, местному, человеку? Один из вариантов — озвучивать свои мечты. Например, губернаторам. От них, между прочим, тоже много чего зависит.

Главное, губернатора увидеть. Оказаться в нужное время в нужном месте. А ещё лучше — создать такой повод, чтобы он появился рядом с вами.

В Хакасии на минувшей неделе такой повод создал глава Боградского района Сергей Чернышов. Не один, конечно, помогли ему.

На вверенной в управление Чернышову территории прошло выездное заседание совета развития Республики Хакасия. Проводил его глава республики Виктор Зимин. Обсуждали, как водится, различные экономические проекты, которые должны двигать республику вперёд. На удивление многим, оказалось, что проектов таких не в самом благополучном районе вполне достаточно. Более того, во многие из них уже вложены десятки миллионов рублей частных инвестиций. И потратившие их люди посчитали, что неплохо бы заручиться поддержкой республиканской исполнительной власти, дабы проекты быстрее заработали, дали больший экономический эффект. Правительство не против. Люди вкладывают свои кровные, создают рабочие места, пополняют бюджет налогами. Здесь и районной власти дело нашлось. Она стоит рядом с местным бизнесом, отделяет проекты-«пустышки» от тех, что обернутся реальным результатом. Предлагает, например, создать на территории Боградского района цех по переработке рыбы, выловленной в Красноярском водохранилище, потому как всю её, что называется, на корню скупают соседние с Хакасией регионы. А у нас сбыта нет, потому как переработка отсутствует и хранить негде. Поддерживает местное начальство и строительство завода по производству растительных масел, который, собственно, на китайские деньги уже создаётся. Проект серьёзный и дорогой.

— Ускорить бы, льготами помочь да китайских инженеров завезти, чтобы оборудование установили, — говорит глава Боградского района.

Лоббирует районный глава и создание молочно-товарной фермы в селе Первомайское, расширение мощностей местного молокозавода до десяти тонн в час (сейчас за час предприятие перерабатывает лишь пять тонн молока). Для этого нужно попасть в федеральную программу по линии минсельхоза России. И тут правительство «за».

— Нужно поддержать, провести отдельно по этому вопросу рабочее совещание, — говорит Зимин.

И так по каждому инвестпроекту. Доклад — анализ — меры поддержки со стороны местной и региональной власти.

В момент принятия решений у авторов инвестиционных проектов тоже сбываются мечты. Точнее, ускоряется их осуществление и воплощение в жизнь. Ну а уже за этими мечтами стоят чаяния жителей района, которые будут на новых предприятиях работать и решать свои проблемы сами, без обращений к первому лицу страны. Чем не «прямая линия» через совет развития? Формат, конечно, иной, как и масштаб. Но цели-то едины.

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