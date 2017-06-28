Не школа, а школы

В селе Июс Орджоникидзевского района появятся новые школа, Дом культуры, музыкальная школа, библиотека и спортзал.

Об этом 28 июня на совещании в правительстве Хакасии сообщил Виктор Зимин. По его словам, Хакасия сумела на федеральном уровне добиться того, чтобы получить финансирование на возведение в нынешнем году двух школ в Таштыпском и Орджоникидзевском районах. А в случае завершения работ в поставленные сроки есть все шансы начать в 2018 году строительство школы в Абакане. Так как до конца года времени остаётся не так много, уже сейчас требуется засучить рукава и начать работу.

Первая школа — в селе Июс Орджоникидзевского района. Изначально там планировалось возводить здание с расчётом на 250 мест. И это при том, что детей в селе не больше 150. Нужны ли дополнительные расходы, в то время как денег в республике и так не хватает на решение всех насущных проблем — вот в чём вопрос. И власти Орджоникидзевского района на него ответили.

— Мы получили письмо от районного Совета депутатов. 250 мест — это дополнительные 100 миллионов рублей. Нужна школа на 150 учащихся. Обещаю, за оставшиеся пять месяцев мы сдадим эту школу. Буду каждый месяц проводить штабы, а вы два раза в месяц, — окинул взором своих подчинённых глава Хакасии. — Жить там! А тот недострой, который есть в Июсе с 2013 года, предлагаю перепрофилировать — построить Дом культуры, музыкальную школу, библиотеку и спортзал. Пересмотрите документацию. Пусть будет спортзал для всех сельчан, а не только для школьников.

Довольно чётко дал понять Виктор Зимин и то, что вторая школа — в Нижних Сирах Таштыпского района — должна быть построена в срок. Во-первых, она как воздух необходима жителям этого села. Во-вторых, это нужно сделать для того, чтобы получить из федерального бюджета миллиард рублей на строительство абаканской школы. Таковы уж законодательные требования, которые, заверил глава Хакасии, будут соблюдены.

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