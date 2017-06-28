По заветам предков

С момента создания в совет старейшин хакасского народа входит Владислав Торосов. С 2003 года он возглавил этот совещательный орган наиболее авторитетных представителей народа, лишь совсем недавно на посту председателя его сменил Пётр Воронин.

Но и Владислав Михайлович, теперь как заместитель руководителя совета старейшин, продолжает заниматься общественной деятельностью. Впереди много работы. А если оглянуться, то ведь и сделано немало. Слово — Владиславу ТОРОСОВУ.

Возвращение Хуртуях тас



— Одна из проблем, которая была решена советом старейшин в 2003 году, — это возвращение Хуртуях тас на историческое место, где она простояла свыше пяти тысячелетий. Изваяние, как известно, было перевезено в краеведческий музей из аскизской степи по инициативе тогдашнего директора музея Альберта Липского в середине ХХ столетия, что вызвало негативную реакцию со стороны коренного населения. На съездах хакасского народа, на сходах люди настойчиво требовали возвращения святыни на своё место.

После очередного собрания я от имени старейшин обратился к главе правительства с просьбой решить наконец этот принципиальный для жителей Хакасии вопрос. Вскоре мы получили письменный ответ за подписью тогдашнего председателя правительства Алексея Лебедя, в котором сообщалось, что «правительство республики, уважая мнение коренного населения, а также решения VII, VIII, IX и X съездов хакасского народа, не возражает о возвращении на место первоначальной установки каменного изваяния Улуг Хуртуях Тас».

Изваяние в то время стояло в одном из центральных залов музея, где кроме него располагалась группа других каменных стел. Мы оперативно сформировали группу энтузиастов, которые изготовили подъёмник для извлечения стелы, сконструировали тележку для её транспортировки из помещения музея до автомашины, где уже была приготовлена подушка из песка. На другой день стела заняла своё историческое место. Афанасий Иванович Кыжинаев (мой тогдашний заместитель по совету старейшин) организовал коллективный обед, на котором присутствовали жители соседних сёл и деревень. Таким образом люди отпраздновали возвращение Хуртуях тас. Спустя год на месте установки стелы была сооружена стеклянная юрта, ныне это музей одного камня, пользующийся среди жителей и гостей республики большой популярностью. По числу посетителей он соревнуется с краеведческим музеем.

Не должно быть обездоленных детей



— Крупным по социальному значению шагом совета старейшин была работа по переводу хакасских детей-сирот из детских домов в семьи родов. Если вспомнить давнюю национальную традицию, хакасы никогда не отдавали сирот в детские дома. В случае смерти родителей сирот разбирали по своим семьям родственники и в дальнейшем воспитывали их как своих собственных. Мы решили вернуться к этой традиции в 2003 году. Тогда в детских домах республики находилось 346 хакасских ребятишек-сирот. Обсудили проблему и решили, что поскольку речь идёт о судьбе обездоленных детей, традицию надо возрождать немедленно. Эту работу поручили возглавить Ивану Иосифовичу Мамышеву, который имел некоторый опыт в этом деле. Он организовал предметную и эффективную работу по поиску и устройству детей в семьях родственников, и вскоре мы стали свидетелями замечательных результатов. За два года число хакасских сирот в детских домах сократилось в три раза, а спустя три года там оставались только полтора десятка детей социальных сирот из неблагополучных семей (где родители в основном страдали алкоголизмом).



Кодекс чести народа



— Хакасы — древний народ. Его письменная история благодаря трудам нашего выдающегося археолога Леонида Кызласова прослежена почти на три тысячи лет. Сегодня мы хорошо знаем истоки нации, представляем сложную траекторию развития, этапы бурного расцвета и упадка экономики, победоносных войн, мирного развития и порабощения его другими народами. Как и у сотен других наций, у хакасов сформировалась своя оригинальная культура, сложились свой язык, религия, национальный характер, своя система воспитания.

В Хакасии первые правила достойного поведения людей были разработаны в глубокой древности (задолго до новой эры). На их основе воспитывались многие поколения этноса. Во всяком случае тысячу лет назад эти правила и культуру народа воспел великий певец и мыслитель Азербайджана — Низами Гянджеви в своей поэме «Искендер — наме». Однако в средневековье, в результате монгольского нашествия, древняя письменность хакасов была утрачена и народ был вынужден передавать правила воспитания в устной форме в виде пословиц, поговорок, афоризмов, басен, которые тысячами продолжали существовать в фольклоре.

Меня давно волновал этот вопрос, и в 2010 году я вынес его на рассмотрение совета старейшин, где было принято решение возродить кодекс чести народа. Работая над ним, я видел свою задачу в том, чтобы по крупицам собрать, сгруппировать по темам какую-то часть правил, которые продолжали жить в разрозненном виде. И, таким образом, положить начало для возрождения кодекса чести.

Кодексы есть у разных народов, и они призваны дать единое понимание и толкование важнейших жизненных явлений, показать ориентиры, к которым должен стремиться человек. При этом не может быть и речи о демонстрации превосходства одной нации над другой. Наоборот, в кодексе утверждается, что все люди по своей человеческой природе равны. И если где-то делается попытка выпятить одну из сторон отдельных наций, то это от недостатка образованности.

Кодекс чести хакасов охватывает 20 основных сторон жизни человека.

Согласно древней религии хакасов жизнь — это дар неба (Тенгри), дар Всевышнего, она никому не даётся дважды. Условия жизни на земле — солнце, земля, вода, воздух. Это главные святыни народа. Осквернение их недопустимо. Главный смысл жизни человека установлен Всевышним. Он заключён в трёх словах: рожай, воспитывай, твори. Каждый человек рождён для дела. Кто-то выращивает хлеб, кто-то разводит скот, добывает полезные ископаемые. Найди себя, своё дело! И помни: жизнь измеряется числом прожитых лет, а оценивается полезностью (числом совершённых полезных дел).

Нельзя прерывать свою жизнь! Всевышний не прощает самоубийц. Прервёшь жизнь — прервёшь вечный естественный кругооборот души.

Если хочешь чего-то достигнуть — ставь цель и действуй! Нельзя строить счастье на несчастье других!



О доблести, о славе воинов



— При подготовке к 70-летию окончания Второй мировой войны совет старейшин большое внимание уделил созданию мемориала на горе Самохвал.

С древнейших времён в Хакасии прочно утвердилась традиция чествовать тех, кто внёс вклад в победу над врагом. А павшие в боях заслуживают вечной памяти. Массовый патриотизм зародился здесь ещё в древнюю эпоху войны местного населения с гуннами, затем он креп в борьбе с тюркскими и уйгурскими племенами, в средние века — во время нашествия войск Чингисхана, джунгаров и в более поздние эпохи. Наши предки проявляли чудеса героизма. Войдя в состав великой России, жители Хакасии продолжали множить ратные традиции народа.

В годы Второй мировой войны 70 тысяч бойцов направила Хакасия на защиту Отечества. 40 Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы, тысячи орденоносцев стали яркими примерами доблести наших воинов, гордостью страны. Боевой вклад Хакасии в Победу весом. Но велики и жертвы — 40 тысяч наших отцов, сынов и дочерей пали на фронтах Великой Отечественной войны.

Созданный в 2015 году мемориал на Самохвале продолжает вековые традиции народа. Он призван сохранять память обо всех поколениях наших воинов, кто в разные исторические эпохи отдавал свои жизни во имя защиты Родины, своего народа.

Тот, кто посещал этот мемориал, несомненно, обратил внимание, что у подножия скульптуры древнего воина покоится гранитная глыба, где высечены слова: «Пусть доблесть, слава, честь, что к нам пришли от предков, умножатся потомками в грядущие века»! Это наказ предков нам и нашим потомкам, который все мы, ныне живущие и грядущие поколения, обязаны помнить и выполнять с великим достоинством.

В день открытия мемориала орденами совета старейшин награждены скульптор Вячеслав Николаевич Кученов, архитекторы Ирина Михайловна Аткнина и Наталья Николаевна Сарайкина, руководитель проектной группы Мария Петровна Чистанова, руководитель предприятия «Саянмрамор» Игорь Владимирович Чунчель, а также коллектив строителей, принимавший участие в создании памятника.

Особую благодарность совет старейшин выразил главе Республики Хакасия Виктору Михайловичу Зимину за организационную помощь и финансовое обеспечение строительства. Ему вручён орден Алыпа — высший общественный орден республики.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







