Приезжайте в Хакасию

28.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Восход солнца над древнейшей обсерваторией Сундуки — самое впечатляющее зрелище. Особенно в день летнего солнцестояния. Чтобы запечатлеть это чудо природы для наших читателей, фотокорреспонденты «Хакасии» отправились в историко-археологический музей-заповедник «Сундуки». Вот они, первые лучи солнца, что дают нам — да всей Хакасии! — силу и жизненную энергию.

 

Приезжайте в Хакасию

Я друзьям напишу: приезжайте в Хакасию летом,
Я вам столько красот, я вам столько чудес покажу…
И, конечно, ещё, незаметно и тайно при этом,
Ваши лица и души существенно омоложу.

Я открою вам всё, чем земля наших предков богата.
Здесь и небо синей, и трава на лугах зеленей,
Может даже на них Чингисхановы орды когда-то
Выпасали своих коренастых и мощных коней.

Через поры земли здесь история вечностью дышит.
Пусть от давних костров не осталось и горстки золы —
Только здесь вас увидят, запомнят и даже услышат
И менгиры в степи, и в полёте высоком орлы.

Приезжайте, друзья. Приезжайте в Хакасию летом.
А хотите — зимой, когда звёздные ночи тихи.
Здесь, на этой земле, вы, не будучи даже поэтом,
Вдруг начнёте писать на снегу камышинкой стихи.

А потом, как и я, — вы навечно душой прикипите
К целомудренной нашей природе, похожей на храм.
И назад уезжать, я уверен, вы не захотите,
Ведь Хакасия станет уже общей родиной нам.

Владимир РОМАНЕНКО
Абакан

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