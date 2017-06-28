Восход солнца над древнейшей обсерваторией Сундуки — самое впечатляющее зрелище. Особенно в день летнего солнцестояния. Чтобы запечатлеть это чудо природы для наших читателей, фотокорреспонденты «Хакасии» отправились в историко-археологический музей-заповедник «Сундуки». Вот они, первые лучи солнца, что дают нам — да всей Хакасии! — силу и жизненную энергию.

Приезжайте в Хакасию

Я друзьям напишу: приезжайте в Хакасию летом,

Я вам столько красот, я вам столько чудес покажу…

И, конечно, ещё, незаметно и тайно при этом,

Ваши лица и души существенно омоложу.

Я открою вам всё, чем земля наших предков богата.

Здесь и небо синей, и трава на лугах зеленей,

Может даже на них Чингисхановы орды когда-то

Выпасали своих коренастых и мощных коней.

Через поры земли здесь история вечностью дышит.

Пусть от давних костров не осталось и горстки золы —

Только здесь вас увидят, запомнят и даже услышат

И менгиры в степи, и в полёте высоком орлы.

Приезжайте, друзья. Приезжайте в Хакасию летом.

А хотите — зимой, когда звёздные ночи тихи.

Здесь, на этой земле, вы, не будучи даже поэтом,

Вдруг начнёте писать на снегу камышинкой стихи.

А потом, как и я, — вы навечно душой прикипите

К целомудренной нашей природе, похожей на храм.

И назад уезжать, я уверен, вы не захотите,

Ведь Хакасия станет уже общей родиной нам.

Владимир РОМАНЕНКО

Абакан

Публикуется впервые

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