Приёмные семьи Хакасии приглашают участвовать во всероссийском конкурсе

Третий всероссийский конкурс «Наши истории» приглашает к участию семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Конкурс «Наши истории» даёт возможность поделиться своими жизненными историями приёмным семьям и подросткам 14–18 лет, и молодым людям 18–25 лет, и родителям, воспитывающим детей с особенностями развития. Конкурс — один из способов заявить о нужности приёмной семьи в России. Организаторы надеются, что более пристальное внимание к особенным детям и приёмным семьям поможет лучше понять их реальные потребности и рассказать, что диагноз не должен быть приговором для детей-сирот. Любящая семья способна дать ребёнку шанс вырасти развитым и самостоятельным человеком.

Дневники и истории из своей жизни можно прислать до 27 сентября. Экспертами станут известные общественные деятели, литераторы, журналисты, приёмные родители. С 20 июня до 16 октября пройдёт народное голосование на сайте www.nashiistorii.org. Итоги Конкурса «Наши истории» – 2017 станут известны 7 ноября. В конце осени победители в основных номинациях, обладатели гран-при и победители в номинации «Народное голосование» встретятся на церемонии награждения.

На первый конкурс в 2015 году свои работы прислали 432 приёмные семьи из 63 регионов России. В 2016 году участниками конкурса стали молодые люди в возрасте от 14 о 25 лет, которые растут в приёмных семьях или уже вышли из приёмной семьи в самостоятельную жизнь. Они прислали на конкурс 214 работ из 43 регионов РФ.

Официальный сайт конкурса: www.nashiistorii.org

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