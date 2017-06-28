Проблема с видеокартами решена

Российские ритейлеры, задравшие цены на видеокарты, помогли компьютерщикам и геймерам найти выход из сложившейся ситуации.

В последние несколько дней в рунете лавинообразно распространилась информация о дефиците видеокарт. А те магазины, в которых дефицитные комплектующие ещё оставались, задрали цены так, что вынудили российских компьютерщиков и геймеров найти альтернативное решение.

Продвинутые компьютерщики на специализированных форумах рассказали своим подписчикам о простом способе покупать любые компьютерные комплектующие на 30-50% дешевле российского рынка, и в качестве приятного бонуса получать с каждой покупки кэшбэк 2%.

Чтобы купить видеокарту недорого, нужно зайти на сайт СКИДКА РУ, перейти оттуда в ComputerUniverse и оформить заказ. Всё.

ComputerUniverse это немецкий гипермаркет электроники и бытовой техники. За счёт того, что российские покупатели не должны платить НДС, цена будет значительно ниже, чем в российских магазинах, и каждому покупателю вернётся 2% от потраченной суммы.

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