«Ростелеком» представит направления развития инфотелекоммуникационного сектора Тувы

Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» примет участие в форуме «Тува будущего: стратегия перемен», который пройдет с 29 по 30 июня в столице республики Кызыле на площадке «Дома правительства».

Пространство диалога объединит представителей правительства, бизнеса, общественности Республики Тыва, а также гостей из крупных российских компаний и образовательных учреждений со всей территории России.

В рамках выступления на площадке «Экономика. Предпринимательство. Инновации» «Ростелеком» как флагманское предприятие отрасли представит своё видение путей и перспектив развития инфотелекоммуникационного комплекса Тувы до 2030 года. Еще более важно, участникам форума будут представлены прикладные решения «Ростелекома», которые смогут повысить качество жизни жителей республики, а также способствовать развитию как малого, так среднего и крупного бизнеса.

Так, участники форума смогут узнать больше о цифровых сервисах в сфере государственных услуг, электронной коммерции, новых способах хранения и защиты информации на базе «облачных» центров обработки данных. Также участникам форума будет представлен опыт компании в реализации крупных инвестиционных проектов в сфере создания систем "Безопасный город", энергосбережения, комплексных решений в сфере электронного образования.

«Возможности «цифрового общества» кажутся сегодня поистине грандиозными, единственное ограничение для них – это охват территории сетевой инфраструктурой и ее качество, – подчеркнул директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Кубарев. – Наша компания сделала много для того, чтобы жители республики, как в столице, так и в небольших селах, открыли для себя «дверь» в этот огромный мир возможностей. Создав достойную сетевую базу, мы готовы к продуктивному партнерству с правительством и бизнесом Тувы для воплощения самых новых проектов в телеком-сфере».

Доклад «Ростелекома» будет представлен 29 июня на форуме «Тува будущего: стратегия перемен» в блоке «Инновации» (11.00-13.00).

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,5 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,4 млн пользователей, из которых свыше 4,4 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 1 квартал 2017 г. составила 70,4 млрд руб., OIBDA достигла 21,6 млрд руб. (30,6% от выручки), чистая прибыль – 3, 2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.

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