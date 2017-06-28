«Ростелеком» представит разработки в сфере образования и культуры на форуме «Сибер Ил»

Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» примет участие в VII Международном культурно-туристском форуме «Сибер Ил», который пройдет с 29 июня по 3 июля в Республике Хакасия.

Участники форума сформируют свой взгляд на историко-культурное наследие Хакасии и его потенциал для социокультурного развития территории республики. Лейтмотивом форума «Сибер Ил – 2017» станет тема Великого шелкового пути – одного из ярких примеров эффективного экономического и межкультурного взаимодействия в истории человечества.

Коммуникационная программа форума объединит представителей администрации, бизнеса, образовательных и культурных учреждений со всей территории России. Этой аудитории Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» представит решения для развития электронного образования. Проект «Информационно-библиотечный центр», о внедрении которого в регионах Сибири расскажет представитель компании, призван способствовать развитию цифрового образования. Это направление пользуется популярностью во всем мире и активно развивается в России, поскольку предоставляет широкий спектр возможностей для обучения и организации учебного процесса.

Также в рамках «Сибер Ил» будет представлено техническое решение системы коврового видеонаблюдения, позволяющего обеспечить не только безопасность граждан, но и сохранность памятников культуры. Проект видеонаблюдения в городской среде универсален и может быть использован в целях безопасности любых городских объектов, включая культурные, туристические, образовательные объекты, как по внешнему периметру, так и во внутренних помещениях.

«Я уверен, что представленные разработки будут с интересом восприняты культурным и образовательным сообществом республики, – отметил директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Кубарев. – Тем более, что наша компания располагает всеми ресурсами и необходимым опытом, чтобы воплотить их на территории Хакасии».

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,5 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,4 млн пользователей, из которых свыше 4,4 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 1 квартал 2017 г. составила 70,4 млрд руб., OIBDA достигла 21,6 млрд руб. (30,6% от выручки), чистая прибыль – 3, 2 млрд руб.

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