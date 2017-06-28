СМИ: Украина задумалась о бойкоте ЧМ-2018 в России

Украинские власти хотят демонстративно бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, однако опасаются наказания, пишут в среду «Известия».

В то время, как в России проходит Кубок Конфедераций по футболу, который, по сути, является последним этапом подготовки к предстоящему в 2018 году чемпионату мира, на Украине всерьез обсуждается вопрос бойкота главного футбольного турнира планеты.«Известия» приводят слова высокопоставленного чиновника в федерации футбола Украины, который утверждает, что «Украина хочет отказаться от участия в мундиале, при этом власти хотят, чтобы национальная команда прошла квалификацию».

Однако украинцы боятся, что за такой демарш их ждет суровое наказание от ФИФА, поэтому окончательного решения пока так и не принято. Равно как и не понятно пока, попадет ли Украина на чемпионат мира вообще.

Пока команда занимает в своей отборочной группе четвертое место, уступая Турции, Исландии и Хорватии. В Россию гарантированно поедет победитель группы, команда, занявшая второе место, будет играть в стыковых матчах.

Напомним, ранее на Украине уже отказались показывать по телевидению матчи чемпионата мира 2018.

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