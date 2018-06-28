Тоже перепутал? Хью Гранта заметили в отеле Великого Новгорода

Знаменитый актер Хью Грант с частным визитом побывал в Великом Новгороде, где был замечен в одном из отелей.

— Несмотря на то что это был частный визит, он поддержал нашу замечательную традицию: сфотографировался с матрёшкой и выпил чашечку кофе, — сообщает аккаунт отеля parkinnvn в "Инстаграме".

Однако пользователи соцсетей заметили, что ранее актёр появлялся в Москве и в Санкт-Петербурге в дни матчей чемпионата мира, и сделали предположение, что Грант также мог перепутать Великий Новгород с Нижним. Ранее в эту "ловушку" попалось несколько иностранных фанатов.



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