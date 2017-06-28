В Краснодарском крае выпал крупный град

Град диаметром до 5 сантиметров выпал во вторник, 27 июня, в Мостовском район.

Как сообщает РИА Новости, сейчас ущерб, причиненный погодным явлением, оценивает специальная комиссия.

Напомним, в Хакасии за июнь дважды выпал крупный град. В первый раз больше всего пострадал урожай в дачном массиве «Подсинее» - град побил плодовые деревья, саженцы и постройки. Во второй раз сильный град прошел на озере Белё. Несколько туристов получили незначительные травмы, а вот имущество отдыхающих значительно пострадало — град разбил стекла автомобилей, оставил вмятины на кузовах, повредил множество построек.

Синоптики не исключают, что такое погодное явление вновь может повториться этим летом.

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