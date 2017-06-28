В Хакасии большегрузам запретили появляться на дорогах в зной

В минтрансе напомнили, что на территории республики с 1 июня по 31 августа при температуре свыше 32°С действует временное ограничение движения автотранспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования.

Движение разрешается только с 22:00 до 10:00 часов. Ограничение не распространяется на пассажирские перевозки и транспортировку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

Такой режим введен для сохранения асфальтобетонного покрытия дорог. Кроме того, перевозчикам и водителям рекомендуют соблюдать особые меры безопасности в жаркую погоду, следить за температурным режимом в салоне автобусов и автомобилей, техническим состоянием транспортных средств и обязательно иметь при себе необходимый запас прохладительных напитков. Не оставлять детей в машине без присмотра, сообщает пресс-служба минтранса.

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