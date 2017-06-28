В Хакасии двухлетний малыш попал в больницу после семейного отдыха на озере

Спасать ребенка пришлось отдыхающим, родители не уследили за своим чадом.

Несчастный случай произошел на озере Сабинское в минувшую пятницу. Жители Новоенисейки отдыхали на берегу, а их двухлетний малыш плюхался в воде. Находившиеся поблизости взрослые заметили, что ребенок начал тонуть, нахлебавшись воды. Очевидцы позвонили спасателям. Главный саяногорский спасатель на водах Валерий Орехов инструктировал отдыхающих по телефону, благодаря советам ребенка удалось спасти. Пострадавшего госпитализировали в больницу города металлургов.

Это не первый несчастный случай на воде в Саяногорске. Неделю назад в районе первой школы погиб подросток, купавшийся в Енисее. Помощь потребовалась и 17-летнему юноше, далеко заплывшему на гравийном карьере, сообщает first-city.ru.

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