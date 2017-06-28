В Хакасии лесники борются с огнем на площади в полтора гектара

Возгорание случилось сегодня из-за сухой грозы на территории Верх-Таштыпского участка Таштыпского района.

К очагу оперативно прибыли работники пожарно-химической станции «Таштыплес» и добровольцы, в том числе арендаторы лесного фонда.

- Природный пожар на Верх-Таштыпском участке заметили своевременно, - рассказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Хакасии Юрий Соколов. - Вчера в Бирикчульском лесничестве возгорание случилось по вине человека. Ведётся следствие, выявляется виновник.

Сотрудники министерства круглосуточно ведут космический мониторинг, работает диспетчерская служба, куда можно сообщать о возгорании. Её телефон - 8-800-100-94-00. С начала пожароопасного сезона в Хакасии произошло 49 лесных пожаров. Общая площадь – около 345 гектаров, напомнила пресс-секретарь минприроды Александра Шлык.

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