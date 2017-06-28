В Хакасии матросы-спасатели всё лето продежурят на пляжах

28.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Специалисты управления по ГО, ЧС и ПБ совместно с государственными инспекторами по маломерным судам проверили оснащенность и функционирование общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения.

Спаспосты, организованные на субсидии в размере 250 рублей из республиканского бюджета, оборудованы средствами спасения, аптечкой, средствами связи и оповещения, информационными стендами. Возле водоёмов дежурят обученные матросы-спасатели. Нынче переподготовку прошли 14 человек.

В управлении по ГО, ЧС и ПБ напомнили, в течение всего летнего купального сезона на территории Хакасии функционируют 18 общественных спаспостов, а купание возможно только в оборудованных местах – на 23 пляжах.

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