В Хакасии некоторые АЗС временно перешли на наличный расчет

Накануне автомобилисты Хакасии пожаловались в социальных сетях на невозможность расплатиться по банковским картам за бензин.

Все автозаправочные станции «Роснефть» в столице Хакасии сейчас работают только за наличный расчет. Операторы не пояснили водителям с чем связана такая мера, однако продлиться она может несколько дней.

Как отмечают федеральные СМИ, в частности, портал информационных технологий IT-news, крупнейшая российская компания «Роснефть» стала одной из первых в списке пострадавших от вируса DOS/Petya.A, который атаковал компьютеры, маскируясь под программные продукты компании Microsoft.

Вирус, парализовавший работу нескольких крупных компаний, является аналогом WannaCry, поразившего компьютеры пользователей около полутора месяцев назад.

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