В Хакасии некоторые АЗС временно перешли на наличный расчет

28.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Накануне автомобилисты Хакасии пожаловались в социальных сетях на невозможность расплатиться по банковским картам за бензин.

Все автозаправочные станции «Роснефть» в столице Хакасии сейчас работают только за наличный расчет. Операторы не пояснили водителям с чем связана такая мера, однако продлиться она может несколько дней.

Как отмечают федеральные СМИ, в частности, портал информационных технологий IT-news, крупнейшая российская компания «Роснефть» стала одной из первых в списке пострадавших от вируса DOS/Petya.A, который атаковал компьютеры, маскируясь под программные продукты компании Microsoft.

Вирус, парализовавший работу нескольких крупных компаний, является аналогом WannaCry, поразившего компьютеры пользователей около полутора месяцев назад.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 10 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,226