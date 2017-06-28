В Хакасии принят закон о реорганизации правительства

Сегодня на сессии Верховного Совета республики абсолютным депутаты проголосовали за изменения в закон «О системе исполнительных органов государственной власти РХ».

Таким образом проектный этап оптимизации штатной численности правительства Хакасии завершен. Теперь, согласно законодательным требованиям, в течение двух недель Верховный Совет должен направить документ главе Хакасии для подписания и обнародования. После этого закон вступит в силу и будет утверждено постановление главы Хакасии «О структуре исполнительных органов власти РХ». Как сообщили в администрации Главы Хакасии, преобразования повлекут сокращение штатной численности госорганов республики как минимум на 100 штатных единиц. Это непростой процесс. Нормативно-правовая процедура требует соблюдения всех требований законодательства, исключающих нарушения прав работников. Согласно пошаговому плану, в июле начнется второй этап реализации. А именно переименование, передача функций, определение штатной численности новых и реорганизованных структур, уведомления сотрудников, чьи должности подлежат сокращению и другие мероприятия. Весь процесс реорганизации исполнительных органов государственной власти планируется завершить к концу 2017 года.

Напомним, 27 апреля 2017 года на сессии Верховного Совета Виктор Зимин объявил об отставке республиканского правительства. В представленном проекте новой структуры 22 исполнительных органа государственной власти. Аппарат Правительства Республики Хакасия как самостоятельный исполнительный орган государственной власти упраздняется. Его функции и полномочия передаются другим структурам.

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок будет преобразовано в один из государственных комитетов. Всего их будет два. Из числа госкомитетов исключён государственный комитет по туризму. Его функции и полномочия передаются министерству культуры Хакасии. Прежнее название сохранил государственный комитет по охране объектов животного мира и окружающей среды. Новым ведомством станет министерство по делам юстиции и общественной безопасности Республики Хакасия, в которое вольются комитеты по мобилизационной работе и записи актов гражданского состояния при правительстве Хакасии, а также управление по взаимодействию с правоохранительными органами Хакасии и управление по обеспечению деятельности мировых судей. Сохраняется управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия. Ещё два управления будут именоваться следующим образом: управление по делам молодёжи и управление по обеспечению деятельности Правительства Хакасии.

Из четырех государственных инспекций республики сохраняется только одна – по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия. Остальные три республиканские госинспекции упраздняются, а их функции будут переданы другим органам.

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