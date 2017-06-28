В Хакасии за детским трудом будут следить в оба

28.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Уполномоченный по правам ребёнка в республике и гострудинспекция в РХ подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Стороны договорились о взаимном предупреждении и устранении нарушений трудовых прав несовершеннолетних. Омбудсмен Ирина Ауль намерена участвовать в проверках государственной инспекции труда. Кроме того, уполномоченная оговорила с руководителем надзорного ведомства Ольгой Токман проведение занятий по правовому воспитанию и информированию подростков сфере трудового законодательства, сообщается на сайте правительства Хакасии.

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