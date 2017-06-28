В Хакасию прибыли врачи-инфекционисты из регионов России

В республике 28 и 29 июня пройдёт научно-практическая конференция, посвящённая 25-летию республиканской службы СПИД. Министр здравоохранения Республики Хакасия Владимир Костюш поздравил коллег с профессиональным юбилеем.

— На сегодня вами создана стройная, профессионально грамотная система оказания помощи больным с ВИЧ-инфекцией жителей Хакасии и юга Красноярского края. Желаю вам здоровья, счастья, удачи, профессионального развития и успехов в работе, — отметил в торжественном приветствии министр.

В конференции, посвящённой теме СПИД, принимают участие профильные специалисты из Новосибирска, Красноярска, Омска, Иркутска, Томска, Москвы, Санкт-Петербурга и Ула-Удэ.

Особый гость и координатор мероприятий — руководитель Сибирского Федерального Окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД ФБУН «Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, кандидат медицинских наук Александр Тюменцев. Он вручил главному врачу республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Николаю Конгарову благодарственный адрес и книгу, посвящённую юбилею всех служб Анти-СПИД в СФО.

Специалисты обсудят проблемы диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. С основным докладом, посвящённом актуальным вопросам лечения ВИЧ-инфекции у женщин и детей в Российской Федерации выступила Лариса Афонина — ведущий специалист Научно-практического Центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей минздрава РФ.

— В репертуаре женщины очень много социальных ролей, а потому перед ВИЧ-инфекцией она более уязвима, чем мужчина, который занят собой, — рассказала Лариса Афонина. — Она отвечает за детей, мужа, родителей, ещё и карьерой занимается. Моя коллега, посетив заграничную клинику, где проходили лечение больные в стадии СПИД, привела очень показательный пример. В палате больного мужчину окружал целый сонм заботливых родственниц — его буквально пестовали. А по соседству, в одиночестве, от вируса иммунодефицита умирала женщина...

Женщины чаще прерывают терапию, так как выбирая между своим здоровьем и заботой о близких, ставка делается не в пользу себя — такова наша природа. Чаще меняют препараты, потому что более требовательны к своей внешности и своим ощущениям. Кроме того, в силу физиологических особенностей, женщины быстрее инфицируются во время интимных отношений. ВИЧ-инфекция у женщин до конца не изучена. Препараты вступают во взаимодействие с гормональными веществами. А женщина, в отличие от мужчин, имеет меняющийся уровень гормонов в течение всей жизни. Серьёзные гормональные перестройки происходят когда девочка превращается в девушку, до и после беременности, во время менопаузы. Все эти нюансы не могут не влиять и на течение ВИЧ-инфекции, и на активность антиретровирусных препаратов. Поэтому моя задача — показать, что женщина — особое звено в эпидемии и требует больших усилий со стороны медицинского сообщества и общества в целом.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







