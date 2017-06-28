Велосипедисты Хакасии откатывают до 100 километров в день

Летними тренировками республиканской юношеской сборной руководит тренер Дмитрий Лукьянов.

В состав команды входят 26 спортсменов из села Подсинее. Они посещают по шесть занятий в неделю. Варьируется длина и сложность маршрутов. За тренировку ребята могут проехать от 60 до 100 километров, работая над скоростью, выносливостью и силой. Маршруты проложены по малозагруженным автодорогам Хакасии. Сопровождает юношескую сборную автомобиль, сообщила пресс-секретарь минспорта РХ Валерия Бывших.

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