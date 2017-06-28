Хакасия готовится встретить Елену Темникову

Сегодня в пресс-центре газеты «Хакасия» организаторы фестиваля электронной музыки SOLARBASS рассказали, почему стоит посетить это мероприятие 2 июля.

SOLARBASS – это проект для активной и творческой молодежи, в рамках которого проводится конкурс среди диджеев и танцоров. Ранее он назывался «Евролето», но в этом году сменил название и статус.

В Год молодежи мероприятие поддержал глава Хакасии Виктор Зимин, благодаря чему фестиваль получил статус республиканского. Кстати, и проходит он в рамках VII Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития».

При этом надо отметить, что на конкурс работы присылают диджеи и танцоры из разных регионов России и даже из других стран. Так, в проекте заявлены участники из Хакасии, Красноярского края, Московской, Пензенской, Мурманской, Амурской областей и еще 14 регионов России, а также из Узбекистана, Азербайджана, Латвии, Эстонии, Финляндии, Италии, Беларуси и Украины.

На днях жюри конкурса определит победителей в трех номинациях: «Трек», «Сет» и «Танцы». Однако интрига — кто же получит по 30 тысяч рублей — денежные призы победителям, раскроется только 2 июля. Сцена для финального шоу SOLARBASS впервые развернется на площади у Республиканского музейно-культурного центра. Здесь победители проекта представят свои творческие номера.

Главным подарком для всех гостей фестиваля станет выступление российской звезды — Елены Темниковой. Ее концерт начнется в 22:00 на этой же сцене.

- Елена Темникова – это очень востребованная звезда. Мы с декабря вели переговоры о ее выступлении и только в середине июня получили согласие. Спасибо огромное Виктору Михайловичу Зимину, правительству Хакасии, партнерам проекта за то, что нам это удалось, - рассказала один из организаторов SOLARBASS, креативный директор рекламного агентства «Рай» Наталья Королёва. - А еще у нас будет лазерное шоу. Поэтому прийти на фестиваль нужно обязательно! Это будет красиво, ярко, дорого, достойно — популярная звезда и незабываемое шоу!

Напомним, вход на мероприятие свободный. Начало 2 июля в 20:00.

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