Юлия Началова выбросила весы, чтобы не портили ей жизнь

Певица приняла участие в съемках программы Первого канала "Теория заговора". Артистка откровенно рассказала, что перестала контролировать свой вес. Она ориентируется только по размеру одежды.

Юлия Началова тщательно следит за фигурой в течение нескольких десятилетий. Артистка не раз признавалась, что соблюдает жесткие диеты. 1 июня 2006 года вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина, в начале зимы у звездной пары родилась дочь Вера Алдонина. После беременности Юлия начала активно худеть, в одном из интервью певица признавалась, что чуть не довела себя до анорексии.

Однако теперь Началова соблюдает принципы правильного питания. Хотя признается, что питает сильную слабость к «вредным» продуктам.

«С детства люблю баранки, если мне хочется кушать, то я могу перебить страстный аппетит, например, сушкой. Я выкинула весы из дома, сказала: «Вы уволены, уходите». Думаю, любого человека будут изводить, доводить жесткие ограничения в еде», – рассказала Юлия в эфире программы.

Звезда старается не смешивать продукты. Певица часто запекает мясо и овощи, Юлия питается три раза в день, по ее словам, такая система ей подходит больше всего.

«Я знаю, что моя одежда S и M. Мне удобно и комфортно. Если я начинаю подбираться к L, то уже понимаю: надо худеть. Утром я ем творог, грамм 50 – 70, пью кофе или чай. Для меня важно не смешивать продукты. Если я ем мясо, рыбу, курицу, то обязательно с овощным салатом или запекаю на гриле. Но еще… Я очень люблю картошку. На ужин сама готовлю рыбку», – отметила Началова.

Недавно в одном из ток-шоу певица откровенно рассказала Елене Малышевой, что страдает от подагры. Во время присутствия в студии артистка прятала кисти рук, обезображенные болезнью, под кружевными перчатками. Она отказалась снимать их даже по просьбе ведущей.

«Первый раз я столкнулась с этим лет восемь назад. Но в связи с тем, что я откладывала все на потом. В принципе, я сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня называется мигрирующая подагра: она, где захотела, там и появилась», – рассказала артистка о заболевании.

Врачи утверждают, что со временем у каждого больного начинают появляться гигромы, они негативно влияют на работу нервных окончаний и внешний вид. По некоторым данным,подагра могла начаться у Началовой из-за дисфункции почек после неудачной операции пластики груди. Импланты просто не прижились в теле артистки, и начался сепсис.

«Я чуть не умерла, но меня вовремя откачали и поставили на ноги. Теперь я крайне внимательно отношусь к собственному здоровью», – вспоминала Юлия.

Специалисты полагают, что есть ряд методов, которые помогут улучшить здоровье певицы и вернуть красоту ее рукам. Юлия Началова о подагре: «Сама виновата, что дотянула»

«Почки плохо работают и выводят недостаточное количество мочевой кислоты. Прежде всего, нужно снять воспаление, а затем очистить организм. Одной диеты не хватит. Порой людям приходится принимать лекарства годами. В запущенных случаях соли убирают с помощью процедуры очистки крови – плазмафереза. Ее можно проходить раз в шесть месяцев», – сообщала «СтарХиту» врач-ревматолог Наталья Соколова.



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