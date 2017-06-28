За неделю кишечные инфекции подкосили здоровье 105 жителей Хакасии

В управлении Роспотребнадзора отметили, уровень заболеваемости выше среднемноголетнего на 28 процентов.

Среди абаканцев зарегистрировано 50 случаев острых кишечных инфекций, что выше среднемноголетнего уровня на 52 процента. Из общего числа заболевших 35 процентов приходится на взрослое население. Более половины пациентов отдыхали на природе и ели там скоропортящиеся продукты: шашлыки, готовые кулинарные изделия, яйца. Продукты хранились без соблюдения температурного режима. Некоторые употребляли некачественно обработанные овощи и фрукты, нарушали правила личной гигиены. Среди взрослого населения нередки случаи отравления алкогольными напитками, в том числе разливным пивом, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

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