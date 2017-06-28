Жители малых сел Хакасии получат деньги на ремонт крыш

На эти цели из республиканской казны в этом году выделят около трех миллионов рублей.

Максимальный размер субсидии, которую могут получить жители малых сел Хакасии для ремонта крыш своих домов - 70 тысяч рублей. На эти деньги могут рассчитывать многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших ветеранов, а также труженики тыла. Им следует обратиться в свои управления социальной поддержки. В прошлом году такие выплаты получили 62 семьи из Аскизского, Бейского, Боградского, Таштыпского, Орджоникидзевского, Усть-Абаканского и Ширинского районов, сообщили в министерстве социальной защиты РХ.

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