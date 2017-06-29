Умельцам Хакасии предлагают участие во всероссийском конкурсе «Туристический сувенир»

29.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Приём заявок на региональный конкурс "Туристический сувенир" Сибири и Дальнего Востока продлится до 18 августа.

Нужно заполнить заявку, образец есть на официальном сайте конкурса, сфотографировать сувенир и отправить на электронный адрес: petrovich48y_no@mail.ru. К участию приглашаются авторы туристических сувениров из регионов Сибири и Дальнего Востока. Финал регионального этапа состоится 7–9 сентября в Улан-Удэ.

Лучшие проекты примут участие в финале Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 2017 года, который состоится в Кирове.

Основные номинации фестиваля-конкурса:

- этнографический сувенир;

- сувенир города;

- сувенир региона;

- гастрономический сувенир (напитки);

- гастрономический сувенир (еда);

- сувенир события;

- сувенир туристического маршрута;

- сувенир музея;

- сувенир-игрушка;

- идея сувенира (проекты туристических сувениров, которые ранее не были реализованы).

Один автор может представить на конкурс пять работ, но в разных номинациях.

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