Умельцам Хакасии предлагают участие во всероссийском конкурсе «Туристический сувенир»

Приём заявок на региональный конкурс "Туристический сувенир" Сибири и Дальнего Востока продлится до 18 августа.
Нужно заполнить заявку, образец есть на официальном сайте конкурса, сфотографировать сувенир и отправить на электронный адрес: petrovich48y_no@mail.ru. К участию приглашаются авторы туристических сувениров из регионов Сибири и Дальнего Востока. Финал регионального этапа состоится 7–9 сентября в Улан-Удэ.
Лучшие проекты примут участие в финале Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 2017 года, который состоится в Кирове.
Основные номинации фестиваля-конкурса:
- этнографический сувенир;
- сувенир города;
- сувенир региона;
- гастрономический сувенир (напитки);
- гастрономический сувенир (еда);
- сувенир события;
- сувенир туристического маршрута;
- сувенир музея;
- сувенир-игрушка;
- идея сувенира (проекты туристических сувениров, которые ранее не были реализованы).
Один автор может представить на конкурс пять работ, но в разных номинациях.
Еще из этой рубрики: