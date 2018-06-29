55-летняя Елена Валюшкина готовится к замужеству

Звезде "Формулы любви" предсказали свадьбу. Теперь актриса готовится к бракосочетанию и она даже выбрала место, где можно устроить церемонию, но с женихом Елена Валюшкина еще не определилась.

Елена Валюшкина уже после окончания училища в первый раз вышла замуж за своего преподавателя Леонида Фомина. Они прожили в браке 11 лет, но потом развелись. Вторым избранником артистки стал ее коллега Александр Яцко, которому она подарила сына Василия и дочь Марию. Но и эти отношения разрушились 20 лет спустя. Сейчас Елена одна воспитывает детей и успешно строит свою карьеру.

Одно время Елена вела шоу «Битва экстрасенсов» и теперь часто видится с некоторыми ее участниками. В недавнем интервью она рассказала, что медиумы предсказали ей скорую свадьбу. Сначала актриса решила, что они имеют в виду ее героинь в кино, так как сразу три ее персонажа по сценарию скоро примерят подвенечное платье. Однако экстрасенсы заверили звезду, что и в реальной жизни она выйдет замуж уже к концу этого года. Теперь Валюшкина хочет красивую церемонии. «Мечтаю о длинной фате и роскошном наряде. Чтобы у меня подружки невесты прыгали в малиновых платьях. И обязательно закатить церемонию где-нибудь на берегу моря: в Греции или на худой конец в Геленджике», — поделилась она.

Коллеги актрисы по сериалу «Универ» уже согласились вести ее свадьбу, но Елена еще не сделала главный выбор: кто будет женихом? Она пояснила, что на эту роль претендуют три ее ухажера. Один из них англичанин, второй из Израиля, а у третьего греческие корни. Валюшкина отметила, что раньше выбирала спутника жизни по любви, а теперь намерена вступить в брак с выгодой, но нравятся ей все три мужчины, об этом она рассказала EG.ru.



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