Действующие чемпионы Европы не сыграют с действующими чемпионами мира

29.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Это стало известно 28 июня после того, как сборная Чили обыграла футболистов Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций.

Португальцы уступили чилийцам со счётом 0:3 в серии пенальти. Да, сильнейший в этой паре не определился ни в основное время, ни в дополнительное. А в серии одиннадцатиметровых команда Чили оказалась точнее. У чилийцев забивали Видаль, Арангис и Санчес. У португальцев не смогли переиграть вратаря Куарежма, Моутинью и Нани. Такая вот неожиданная развязка.

Таким образом, сборная Чили прошла в финал Кубка конфедераций, где встретится с победителем пары Мексика – Германия. Немцы, действующие чемпионы мира, фавориты встречи, но, как известно, футбол полон неожиданностей. Первая из них уже произошла – действующие чемпионы Европы будут играть в матче за третье место.

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