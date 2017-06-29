Фильмы журналиста из Хакасии победили в конкурсе «Патриот России-2017»

Телефильмы журналиста республиканской телекомпании РТС Михаила Мерзликина «Хакасия - Земля Богов» и «Книга Степей» признаны лучшими в номинации «МЫ — РОССИЯНЕ!» конкурса «Патриот России-2017».

Документалист опередил авторов из таких федеральных телеканалов как «Россия» и «Звезда», сообщили в администрации главы Хакасии. Жюри конкурса отметило, что проекты, которые представил Михаил Мерзликин - это настоящие документальные шедевры, рассказывающие о Хакасии. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 21 июля в Туле. С успехом в престижном конкурсе Михаила и весь творческий коллектив республиканской телекомпании РТС поздравил глава Хакасии Виктор Зимин:

- Благодарю за победу, за труд на благо нашей родной республики. Уверен, что эти фильмы с удовольствием будут смотреть не только в Хакасии, но и в других регионах нашей большой страны. Благодаря таким творческим работам все больше людей узнают много нового, интересного и необычного о республике, о богатейшем историко-культурном наследии этой древнейшей, самобытной земли и о гостеприимных, доброжелательных людях, живущих в республике. Желаю новых творческих идей и успехов!

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